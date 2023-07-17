Госдепартамент США не стал комментировать подрыв Крымского моста.

Госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с журналистами заявил, что США мониторят ситуацию.

По его словам, Украина сама решает, как вести военные действия.

Напомним, в России уже обвинили американские и британские спецслужбы в причастности к атаке, взрывы на Крымском мосту официально признали терактом и открыли уголовное дело.

А заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал к убийству высшего военно-политического руководства Украины после подрыва Крымского моста.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "ответ за удар по Крымскому мосту, конечно, будет". По его словам, "Минобороны России уже готовит соответствующие предложения". Также в РФ призывают нанести массированный удар по инфраструктуре портов Украины, чтоб сделать невозможным организацию судоходства вне зерновой сделки.

Тем временем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что рядом с поврежденной частью Крымского моста построят временный мост длиной 250 метров.

Мы разбирались в версиях и последствиях удара по Крымскому мосту в отдельном материале.