Рядом с поврежденной частью Крымского моста построят временный мост длиной 250 метров.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Планируем 15 сентября запустить полноценно один пролет. Будем работать по восстановлению второго пролета. Здесь не получается по технологии, поэтому скорее всего будем строить временный 250-метровый мост и большегрузными кранами будем поднимать пролеты", - сказал Хуснуллин.

Ранее вице-премьер РФ заявил, что движение легковых автомобилей по Крымскому мосту может быть частично возобновлено к концу сегодняшних суток. Двустороннее движение по одной стороне моста, по его словам, планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – в ноябре.

Тем временем после подрыва Крымского моста растут пробки на дорогах в Мариуполь и в Херсонскую область. Сообщается, что пробка уже более 10 километров и стремительно растет. На выезд из Крыма в Херсонскую область - также пробка.

В "ДНР" заявили о временной отмене комендантского часа для проезда в Крым через захваченные территории материковой Украины после взрыва на Крымском мосту.

Мы разбирались в версиях и последствиях удара по Крымскому мосту в отдельном материале.