В понедельник, 17 июля, компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, на которых видны разрушения в результате ночного взрыва на Крымском мосту.

Напомним, что Крымский мост - это единственная сухопутная переправа из РФ на полуостров Крым, построенный россиянами после аннексии украинской территории и открытый в 2020 году.

Напомним, что предыдущий подрыв Крымского моста произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту был взорван грузовик со взрывчаткой. В ответ на эту диверсию россияне начали массированный обстрел украинской энергетической инфраструктуры.

Как писала "Страна", в сети показали, как выглядит водный дрон, который ночью атаковал Крымский мост.

В России взрывы на Крымском мосту официально признали терактом и открыли уголовное дело. Также министерство иностранных дел РФ заявило, что в принятии решений об ударе по Крымскому мосту участвовали американские и британские спецслужбы.

"Страна" подробно писала о подробностях случившегося, основных версиях взрыва и возможных последствиях. Так, в Крыму и РФ уже начали требовать ударов "по центрам принятия решений". Президент РФ Владимир Путин грозит ответным ударом за атаку Крымского моста.

Что касается последствий, то, так как железнодорожная часть моста не пострадала, то на логистике российских войск на юге Украины нынешний подрыв хоть и скажется, но не критически. В России хотят починить взорванную часть Крымского моста за месяц, а движение легковых авто по Крымскому мосту могут возобновить к концу суток.