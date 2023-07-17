Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту может быть частично возобновлено к концу сегодняшних суток.

Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании по ситуации с Крымским мостом с участием президента России Владимира Путина.

Двустороннее движение по одной стороне моста, по его словам, планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – в ноябре.

Хуснуллин сообщил, что повреждений опор Крымского моста нет, однако одно пролетное строение автодорожной части моста разрушено и не подлежит восстановлению.

Также, по его словам, один путь ж/д части Крымского моста имеет незначительные повреждения.

Кроме того, вице-премьер РФ опубликовал видео с Крымского моста, на который он прибыл лично для осмотра.

Тем временем после подрыва Крымского моста растут пробки на дорогах в Мариуполь и в Херсонскую область. Сообщается, что пробка уже более 10 километров и стремительно растет. На выезд из Крыма в Херсонскую область - также пробка.

Ранее в "ДНР" заявили о временной отмене комендантского часа для проезда в Крым через захваченные территории материковой Украины после взрыва на Крымском мосту.

Мы разбирались в версиях и последствиях удара по Крымскому мосту в отдельном материале.