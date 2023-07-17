В российских пабликах распространяют видео, как две туристки со смехом обсуждают подрыв Крымского моста.

"Вы не могли взорвать мост на час попозже?" - говорят девушки, расстроенные, что не смогли попасть на полуостров.

В сети сообщают, что одна девушка работает гадалкой, а вторая - безработная.

После публикации видео в интернете они закрыли свои странички в соцсетях. Видимо, столкнулись с хейтом. А в комментарии СМИ заявили, что на видео - не они.

В краснодарской полиции заявили, что в действиях девушек ничего противозаконного нет.

Однако позже россиянки все же записали видео с публичными извинениями по поводу шуток о подрыве Крымского моста.

По их словам, в момент записи они не знали о последствиях взрыва, в частности, о двух погибших.

Называют свою шутку о том, что "не могли на час позже его взорвать", - "глупой, тупорылой и неуместной".

Напомним, в ночь на 17 июля, примерно около 3:00 на Крымском мосту произошел взрыв. Из-за ЧП были остановлены автомобильное и железнодорожное движение. Также приостановили паромное сообщение между Кубанью и Крымом. При взрыве погибла ехавшая по мосту семья из Белгородской области: муж и жена. Их дочь выжила.

В России взрывы на Крымском мосту официально признали терактом и открыли уголовное дело.

А в СБУ пообещали обнародовать информацию о подрыве Крымского моста после победы.