Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что помощь Украине – лучший стимул для мировой экономики.

Об этом она заявила, выступая на саммите министров финансов G20 в Индии, сообщает AFP.

Йеллен заявила, что увеличение поддержки пострадавшей от войны Украине является "единственным лучшим" способом помочь мировой экономике.

По словам Йеллен, вторжение России в Украину вызвало шоковые волны в мировой экономике, а также резкий рост цен на продукты питания и топливо.

Напомним, главы МИД стран Евросоюза одобрили увеличение Европейского фонда мира, из которого выделяется военная помощь Украине. Он составлял около 7,9 миллиардов евро, а теперь - более 12 миллиардов. Фонд возмещает правительствам военные поставки в Украину и используется для поддержки других стран.

Ранее мы писали, что вся международная помощь Украине с начала полномасштабного вторжения РФ оценивается в 170 млрд евро. Такие данные сообщили в Институте мировой экономики Кильского университета (Германия).

Война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.