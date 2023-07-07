Уровень международных резервов Украины достиг исторического рекорда - почти 39 миллиардов долларов по состоянию на 1 июля.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Ближе всего к этой отметке международные резервы были в 2011 году - 38,4 миллиардов долларов.

По словам Железняка, уровень резервов обеспечивает покрытие 5,2 месяцев импорта при минимально достаточном уровне в три месяца.

Отметим, что таких показателей удалось достичь преимущественно благодаря западной финансовой поддержке.

Напомним, что вся международная помощь Украине с начала вторжения России оценивается в 170 миллиардов евро. Такие данные привели в Институте мировой экономики Кильского университета (Германия). В эту сумму входит военная, финансовая и гуманитарная помощь, выделенная как отдельными странами, так и международными организациями.

Ранее главы МИД стран Евросоюза одобрили увеличение Европейского фонда мира, из которого выделяется военная помощь Украине. Он составлял около 7,9 миллиардов евро, а теперь - более 12 миллиардов. Фонд возмещает правительствам военные поставки в Украину и используется для поддержки других стран.