Международные резервы Украины достигли почти 39 млрд долларов. Фото: Facebook

Уровень международных резервов Украины достиг исторического рекорда - почти 39 миллиардов долларов по состоянию на 1 июля.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Ближе всего к этой отметке международные резервы были в 2011 году - 38,4 миллиардов долларов.

По словам Железняка, уровень резервов обеспечивает покрытие 5,2 месяцев импорта при минимально достаточном уровне в три месяца.

Отметим, что таких показателей удалось достичь преимущественно благодаря западной финансовой поддержке.

Международные резервы Украины достигли исторического рекорда

Международные резервы Украины достигли исторического рекорда

Напомним, что вся международная помощь Украине с начала вторжения России оценивается в 170 миллиардов евро. Такие данные привели в Институте мировой экономики Кильского университета (Германия). В эту сумму входит военная, финансовая и гуманитарная помощь, выделенная как отдельными странами, так и международными организациями.

Ранее главы МИД стран Евросоюза одобрили увеличение Европейского фонда мира, из которого выделяется военная помощь Украине. Он составлял около 7,9 миллиардов евро, а теперь - более 12 миллиардов. Фонд возмещает правительствам военные поставки в Украину и используется для поддержки других стран.

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