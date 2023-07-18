Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение к украинцам, в котором он сообщил о заседании Ставки и туманно намекнул на некие решения по религиозным вопросам.

Основное в вечернем обращении Зеленского:

Сообщил о заседании Ставки, где обсуждалась безопасность портов и возобновление продовольственного экспорта. Готовятся новые предложения по этому вопросу. Военные на Ставке докладывали о ситуации на передовой и поставках боеприпасов. Обсуждались также вопросы защиты от ракет и дронов. Сообщил о заседании по религиозным вопросам. Анонсировал некие решения, которые станут скоро известны.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет продлить зерновую сделку без участия России.

"Я направил официальные письма президенту Турции и генсеку ООН с предложением продлить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – так, как это надежнее всего. Украина, ООН и Турция могут совместно обеспечить работу продовольственного коридора и инспектирование судов. Соглашение по экспорту зерна – это соглашение с Турцией и ООН – остается в силе. Единственное, что сейчас нужно – это его аккуратное исполнение", – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал украинцам о героизме на передовой и напомнил 33-ей годовщине Декларации о государственном суверенитете страны.