Героизм на передовой и 33-я годовщина Декларации о государственном суверенитете. Вечернее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 16 июля.
Главное из заявлений президента:
- Рассказал о 33-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. "Украинская свобода все равно сохранится, все равно победит".
- Отметил поименно украинских защитников, проявивших храбрость на передовой.
- Отдельно поблагодарил воинов Воздушных сил ВСУ, которые "хранят украинское небо".
Напомним, сегодня в украинском Генштабе подтвердили занятие части Старомайорского - села на Времьевском выступе, которое контролируется россиянами.
Также мы писали, что представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что в случае освобождения Крыма Украина планирует выдворить оттуда от полумиллиона до 800 тысяч россиян, которые прибыли на полуостров после аннексии.
Война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.
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