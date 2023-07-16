Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 16 июля.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о 33-й годовщине принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. "Украинская свобода все равно сохранится, все равно победит". Отметил поименно украинских защитников, проявивших храбрость на передовой. Отдельно поблагодарил воинов Воздушных сил ВСУ, которые "хранят украинское небо".

Напомним, сегодня в украинском Генштабе подтвердили занятие части Старомайорского - села на Времьевском выступе, которое контролируется россиянами.

Также мы писали, что представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что в случае освобождения Крыма Украина планирует выдворить оттуда от полумиллиона до 800 тысяч россиян, которые прибыли на полуостров после аннексии.

Война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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