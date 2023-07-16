Командир "Азова" подполковник Денис "Редис" Прокопенко, недавно вернувшийся из Турции, появился в своей бригаде.

Соответствующие фото публикует Telegram-канал "Азов".

На снимках можно заметить, что Прокопенко уже в военной форме и при оружии.

Сейчас Прокопенко проходит реабилитацию, и после ее окончания приступит к выполнению служебных обязанностей командира бригады "Азов" в полном объеме.

Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский вернулся из Турции в Украину с защитниками "Азовстали". Стамбул выдал Украине пять интернированных из России командиров Мариупольского гарнизона, сдавшихся в плен на "Азовстали".

На пресс-конференции во Львове, куда прибыли Зеленский и защитники "Азовстали", Денис Прокопенко заявлял, что планирует вернуться на фронт.

В Кремле, комментируя возвращение защитников "Азовстали" на родину, говорили, что Турция "нарушила договорённости".

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает возвращение командиров "Азова" в Украину нарушением своих договоренностей с Россией. По его словам, с ним никто не договаривался относительно того, чтобы командиры "Азова" оставались в Турции до конца войны. Такие договоренности были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией, а Анкара в этом соглашении не участвовала и только предоставила убежище.