Анкара дала объяснения Москве по поводу передачи командиров "Азова" Украине.

Об этом сообщил официальный представитель правящей в Турции "Партии справедливости и развития" Омер Челик в интервью телеканалу Habertürk.



"С нашей стороны были приведены соответствующие объяснения, ситуация прояснилась. Напряженности (в отношениях Анкары и Москвы. - Ред.) нет", — сказал он.

При этом представитель правящей партии не уточнил, кто, когда и при каких условиях привел доводы официальной Анкары.

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказывал, почему он не считает возвращение командиров "Азова" в Украину нарушением своих договоренностей с Россией. Он заявил, что с ним никто не договаривался относительно того, чтобы командиры "Азова" оставались в его стране до конца войны. Такие договоренности были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией, а Турция в этом соглашении не участвовала и только предоставила убежище.

Между тем в Кремле, комментируя возвращение защитников "Азовстали" на родину, говорили, что Турция "нарушила договорённости".