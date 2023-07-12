Президент Турции Эрдоган рассказал, почему он не считает возвращение командиров "Азова" в Украину нарушением своих договоренностей с Россией.

Он утверждает, что с ним никто не договаривался относительно того, чтобы командиры "Азова" оставались в его стране до конца войны.

По словам Эрдогана, такие договоренности были достигнуты на двусторонней основе между Украиной и Россией, а Турция в этом соглашении не участвовала и только предоставила убежище.

"Потом мы получили запрос от Украины (о возвращении "азовцев" домой - Ред.) и ответили на него положительно", - заявил Эрдоган.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал Анкару за решение отпустить азовцев в Украину и сообщил, что пока непонятно, состоятся ли переговоры Эрдогана и Путина по продлению зерновой сделки.