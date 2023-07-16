Под удар попало промышленное предприятие, погиб сотрудник. Появились подробности ракетной атаки в Харькове
Сегодняшний ракетный удар в Харькове наносился по территории промышленного предприятия в Основянском районе. Погиб человек, трое получили ранения.
Об этом сообщает 16 июля пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, зафиксирована атака двумя ракетами С-300, выпущенными из Белгородской области РФ.
В прокуратуре заявляют, что в результате обстрела погиб человек, трое получили ранения. Все пострадавшие - работники предприятия.
В ведомстве добавили, что информация уточняется.
Напомним, сегодня власти Харькова заявили о ракетном ударе по городу. В результате прилета возник пожар, сообщалось о семи пострадавших, что позже опроверг губернатор региона Олег Синегубов.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в Основянском районе города. Он напомнил, что это уже второй за сутки удар по Харькову.
Местные Telegram-каналы опубликовали фото столба дыма после прилета в городе и написали о большом количестве машин скорой помощи на месте удара.
Утром сообщалось, что в Харькове ночью были ракетные удары в центральной части города - в частности, в Шевченковском районе.
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