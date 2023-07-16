Вечером в воскресенье, 16 июля, в Харькове после отбоя воздушной тревоги прогремели два взрыва.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем Telegram-канале заявил об ударах по городу и сообщил о выезде профильных служб на места вызовов.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в Основянском районе города. Он напомнил, что это уже второй за сутки удар по Харькову.

Позже губернатор Харьковской области Олег Синегубов уточнил информацию и заявил о четверых пострадавших после удара. По его словам, на месте прилета возник пожар.

Синегубов предупредил, что сохраняется угроза новых ударов.

Терехов дополнил его информацию, заявив о семерых пострадавших. Возможно, один человек погиб, отметил мэр. Однако власти Харьковской области опровергли информацию о погибшем и семерых пострадавших.

"На данный момент медики Областного центра экстренной помощи госпитализировали трех мужчин с осколочными ранениями, одному человеку оказали помощь на месте. К счастью, погибших нет", - заявил губернатор Синегубов.

Местные Telegram-каналы уже опубликовали фото столба дыма после прилета в городе и написали о большом количестве машин скорой помощи на месте удара.

Также харьковские паблики пишут, что после ракетного удара у некоторых горожан пропал свет.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Харькове ночью были ракетные удары в центральной части города - в частности, в Шевченковском районе.

Между тем война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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