В Харькове сообщают об обстреле. Иллюстративное фото

Вечером в воскресенье, 16 июля, в Харькове после отбоя воздушной тревоги прогремели два взрыва.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов в своем Telegram-канале заявил об ударах по городу и сообщил о выезде профильных служб на места вызовов.

Синегубов подтвердил удары по городу

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании в Основянском районе города. Он напомнил, что это уже второй за сутки удар по Харькову.

Терехов заявил об ударе по Основянскому району Харькова

Позже губернатор Харьковской области Олег Синегубов уточнил информацию и заявил о четверых пострадавших после удара. По его словам, на месте прилета возник пожар.

Синегубов предупредил, что сохраняется угроза новых ударов.

После прилета по Харькову есть четверо пострадавших

Терехов дополнил его информацию, заявив о семерых пострадавших. Возможно, один человек погиб, отметил мэр. Однако власти Харьковской области опровергли информацию о погибшем и семерых пострадавших.

"На данный момент медики Областного центра экстренной помощи госпитализировали трех мужчин с осколочными ранениями, одному человеку оказали помощь на месте. К счастью, погибших нет", - заявил губернатор Синегубов.

Местные Telegram-каналы уже опубликовали фото столба дыма после прилета в городе и написали о большом количестве машин скорой помощи на месте удара.

Прилет в Харькове

Также харьковские паблики пишут, что после ракетного удара у некоторых горожан пропал свет.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Харькове ночью были ракетные удары в центральной части города - в частности, в Шевченковском районе.

Между тем война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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