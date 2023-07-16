В Харькове ночью были ракетные удары в центральной части города. Один в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

Относительно остальных ракетных ударов – работники ГСЧС обследуют территории. "С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300", - заявил мэр Игорь Терехов.

Также глава Харьковской ОВА сообщил подробности ночной атаки РФ.

"Минувшей ночью, около 1:30, российские оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову 4 ракеты ЗРК С-300. 2 ракеты взорвались в воздухе, 2 другие ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района г. Харькова. В 4-этажном доме выбиты окна. Без пострадавших", - написала Синегубов.

Кроме того, в минувшие сутки враг из минометов и артиллерии обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В результате обстрела погиб 33-летний мужчина.

Напомним, ранее российские войска обстреляли Двуречную в Харьковской области, ранили 64-летнего мужчину.

Также мы писали, что россияне обстреляли Первомайский Харьковской области фугасными снарядами. Удар наносился ракетой "Искандер" по центру города, где были лишь гражданские объекты. Ранен 31 человек, включая 10 детей.

Тем временем война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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