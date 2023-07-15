В пятницу 14 июля в результате российских ударов по селу Нескучное Донецкой области, погиб один из гражданских. Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

"Россия убивает гражданских! За 14 июля удалось установить информацию по 1 гражданскому, убитому россиянами, - в Нескучном", - пишет Кириленко.

Глава Донецкой ОВА добавил, что в настоящее время из-за оккупации невозможно установить количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Российские оккупанты ежедневно ведут обстрелы по городам и селам Донецкой области - прифронтовые населенные пункты региона, а также находящиеся в относительном тылу постоянно находятся под ударами.

Так, на утро 15 июля, на Волновахском направлении россияне 17 раз обстреляли из артиллерии Угледар – обошлось без жертв. На Донецком направлении в течение ночи происходили единичные обстрелы Авдеевки.

На Горловском направлении враг сбросил авиабомбу ФАБ-250 на Торецк - повреждены два дома и спорткомплекс. В Часовоярской общине повреждено четыре дома, в Константиновке - еще один.

На Лисичанском направлении в Звановке один дом разрушен и один - поврежден. Еще один дом поврежден в Северске. Зафиксировано 18 обстрелов Лиманской общины.

Как писала "Страна", сегодня вражеские дроны атаковали Запорожскую область, в многоэтажках вылетели окна, пострадал мужчина.

РФ также обстреляла "Шахедами" юг Украины, в Николаевской области ПВО сбила три дрона.

Тем временем война в Украине идет уже 507-й день. Мы следим за последними новостями 15 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги прошлого дня: "Дрон около Курской АЭС, три проблемы Байдена по Украине, Путин рассказал о разговоре с "вагнеровцами".

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