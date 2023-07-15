По Запорожью этой ночью был удар дронами. Есть попадание по инфраструктурному объекту. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Пострадал мужчина, он госпитализирован. Также в четырех многоэтажных домах вылетели окна.

"На месте работают все соответствующие службы и разворачивается палатка городского совета", - сообщил Куртев.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что в Запорожье из-за вражеской атаки дронов ранения получил 62-летний мужчина. Всего РФ совершила 45 обстрелов по мирным городам и селам за минувшие сутки. Зафиксировано 27 разрушений объектов жилищной и социальной инфраструктуры в 15 населенных пунктах Запорожской области.

39 артиллерийских ударов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки, Волшебного, Левадного, Успеновки, Приютного, Степногорска. Авиацией враг попал по Орехову, Омельнику, Малой Токмачке, Новоданиловке.

Дважды атаковал окраину областного центра с применением БПЛА.

Как писала "Страна", накануне ночью силы украинской ПВО сбили 16 российских дронов.

Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила немецким СМИ, что каждый день ведет переговоры о мире в Украине.

Тем временем война в Украине идет уже 507-й день. Мы следим за последними новостями 15 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги прошлого дня: "Дрон около Курской АЭС, три проблемы Байдена по Украине, Путин рассказал о разговоре с "вагнеровцами".

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