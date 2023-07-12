Запорожье сегодня днем атаковали беспилотники. В результате обстрела пострадали шесть человек, среди них маленький ребенок. Повреждения получили жилые дома, также в одном из парков Запорожья упали обломки дронов.

Об этом сообщают местные СМИ.

"Сейчас ведутся следственные действия, обломки пока неизвестного военного объекта, есть сообщение о 6 пострадавших, 3 госпитализированы, один из которых ребенок на обследовании. Одна женщина с рваной раной ноги, остальные - осколочные средней и легкой тяжести", - заявил первый заместитель городского головы Александр Власюк.

Местные СМИ публикуют видео с последствиями атаки.

Напомним, сегодня ночью Украину атаковали 15 "Шахедов". 11 из них были сбиты.

Ранее мы писали, что 7 июля днем Запорожье подверглось российскому обстрелу. Удар пришелся по объекту инфраструктуры. Произошло возгорание одной из построек. Подразделения спасателей, прибывшие на место, борются с последствиями разрушений.

Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

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