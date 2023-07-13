Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о подготовке Запорожской АЭС к переводу четвертого энергоблока из режима холодной остановки в горячий режим.

Об этом сказано в пресс-релизе агентства от 12 июля.

Россияне говорят, что делают это для перевода блока №5 из состояния "горячего останова" в "холодный" и дальнейших профилактических работ. При этом остальные блоки остаются в режиме "холодной остановки".

В МАГАТЭ пояснили, что производимый одним блоком во время "горячей остановки" пар используют для разных целей ядерной безопасности, включая переработку жидких радиоактивных отходов, собранных в резервуарах для хранения.

"Эксперты МАГАТЭ настоятельно рекомендуют ЗАЭС изучить все возможные варианты установки внешнего котла для выработки необходимого пара, что позволило бы перевести все энергоблоки в состояние "холодной остановки", поскольку Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение об ограничении работы всех шести блоков в состоянии "холодной" остановки", – отметили в МАГАТЭ.

Также в МАГАТЭ заверили, что два основных водоема для охлаждения реакторов станции имеют стабильный уровень воды, который снижается всего на 1-2 см в сутки. Запаса воды на ЗАЭС хватит на несколько месяцев.

Между тем сегодня главный санитарный врач Игорь Кузин сказал, что запуск энергоблока ЗАЭС, а затем совершение теракта было бы худшим вариантом развития ситуации. Однако в пресс-релизе МАГАТЭ никаких опасений касательно запуска энергоблока не высказывается.

Сегодня в "Энергоатоме" сообщили, что уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС остается без изменений, сейчас он составляет 16,47 метров.

Накануне директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что во время проверок Запорожской АЭС взрывчатых веществ пока обнаружено не было. Но на крышах четвертного и третьего энергоблока инспекторы агентства ещё не побывали.