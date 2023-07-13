По состоянию на 08:00 в четверг, 13 июля, уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС без изменений, сейчас он составляет 16,47 метров. Ситуация остается стабильной и контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома" в своем Telegram-канале.

При этом уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, составляет 10,91 метров.

"В последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища.

Стоит напомнить, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит", - пояснили в госкомпании.

Напомним, в конце июня в "Энергоатоме" сообщали, что уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС составлял 16,60 метров. А уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд Запорожской АЭС, был на отметке 11,15 метров.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что ситуация на Запорожской АЭС серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточный.

Также в МАГАТЭ отрицали заминирование россиянами пруда-охладителя Запорожской АЭС, но сообщали о взрывчатке по периметру станции.