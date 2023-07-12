Во время проверок Запорожской АЭС взрывчатых веществ пока не обнаружено.

Об этом заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает телеканал Sky.

При этом Гросси сказал, что у инспекторов еще не было доступа к крыше третьему и четвертому реакторным блокам.

Он также сказал, что ситуация с ядерной безопасностью на АЭС "остается очень ненадежной".

По его словам, эксперты МАГАТЭ недавно слышали "серию взрывов", прогремевших "на некотором расстоянии", но сказал, что они не затронули АЭС.

Ранее глава МАГАТЭ жаловался, что экспертов не везде пустили на станции. Однако в ходе осмотра помещений Запорожской АЭС, включая бассейны охлаждения, специалистами организации "не было обнаружено каких-либо взрывчатых веществ или мин".

Известно, что в украинском "Энергоатоме" обвинили россиян в размещении на энергоблоках Запорожской АЭС пулеметных гнезд.

"Были размещены пулеметные гнезда на некоторых крышах энергоблоков. И эти снимки также свидетельствуют о том, что там может быть, в частности, и взрывчатка", - отметил директор компании Петр Котин в эфире телемарафона.

Ранее сообщалось, что Зеленский не верит, что Россия может применить ядерное оружие, но не исключает подрыв Запорожской АЭС.