Президент Украины Владимир Зеленский не верит в возможность применения РФ ядерного оружия.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ABS News.

В то же время Зеленский предупредил, ссылаясь на данные разведки, что Россия могла заминировать Запорожскую АЭС для инсценировки взрыва, который поможет остановить продвижение ВСУ на поле боя.

"Есть ли на объекте другие взрывчатые вещества? Да. Может ли МАГАТЭ увидеть взрывчатку в настоящее время? Нет. Достаточно ли там беспристрастных людей, чтобы сделать какие-либо выводы, насколько территория объекта заминирована? Нет", – считает Зеленский.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударом по украинским АЭС. Слова политика стали реакцией на сообщение российских СМИ о том, что сегодня ВСУ якобы впервые пытались атаковать ракетами Storm Shadow территорию РФ и выпустили снаряды по Десногорской атомной электростанции в Смоленской области, а также военному аэродрому в Калужской.

Тем временем эксперты Американского ядерного общества заявили, что тщательно рассмотрели "худшие сценарии" развития событий на Запорожской АЭС, включая бомбардировку, умышленный подрыв реакторов и контейнеров с отработанным ядерным топливом. Но они не думают, что на станции сложится ситуация, которая повлечет катастрофические последствия для здоровья населения.