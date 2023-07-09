Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев угрожает ударом по украинским АЭС.

Слова политика стали реакцией на сообщение российских СМИ о том, что сегодня ВСУ якобы впервые пытались атаковать ракетами Storm Shadow территорию РФ и выпустили снаряды по Десногорской атомной электростанции в Смоленской области, а также военному аэродрому в Калужской. По данным СМИ, ракеты были сбиты российской системой ПВО.

После этого Медведев написал в своем телеграм-канале, что, если подтвердится "попытка атаки натовскими ракетами" Десногорской АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе.

"Тут уже нечего стесняться", – заявил Медведев.

Ранее Медведев говорил, что любую войну можно завершить быстро: либо мирным договором, либо сделать то, что сделали США в 1945 году, когда применили свое ядерное оружие против японских городов с мирными жителями.

Также зампред Совбеза РФ заявлял об угрозе ядерной войны и призывал Запад договориться с Россией. По его словам, Россия готова к компромиссным договоренностям и к заключению с Западом глобального договора наподобие Хельсинского акта о безопасности в Европе 1975 года, которым подтверждалась незыблемость послевоенных границ.