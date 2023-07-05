Любую войну можно завершить быстро: либо мирным договором, либо сделать то, что сделали США в 1945 году, когда применили свое ядерное оружие против японских городов с мирными жителями.

Об этом заявил в интервью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отрывок из которого он опубликовал в Телеграм.

"Вообще всякая война, даже мировая война, может быть завершена очень быстро. Ну, либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города - Хиросиму и Нагасаки. Они действительно тогда свернули военную кампанию, цена - это жизнь почти 300 тысяч мирных граждан", - заявил Медведев.

Отметим, что в России уже несколько недель раскручивается тема неизбежного ядерного удара России по Европе.

Ее запустил российский политолог Сергей Караганов. Он считает, что Запад ведет РФ к "большой термоядерной войне", а потому применение Москвой ядерного оружия "может эту войну остановить".

А зимой Медведев грозил ядерной войной "недоразвитым политическим тусовщикам" из-за высказываний на форуме в Давосе о том, что Россия должна проиграть в войне против Украины.