Американский журнал Time опубликовал сценарий ядерного апокалипсиса в результате войны между Россией и США.

"Что будет, если начнется полномасштабная ядерная война между Россией и США? Когда одна сторона конфликта запустит ядерные ракеты, другая засечет их и нанесет ответный удар еще до того, как они поразят цели. Американская подлодка выпустит баллистические ракеты с запада Норвегии. Они долетят до России примерно через 10 минут. А российские ракеты через север Канады ударят по США спустя несколько минут.

Самые первые удары – высокочастотные электромагнитные импульсы – поджарят электронику и энергосистемы, электромагнитный импульс будет величиной в десятки тысяч вольт на метр. Следующие удары поразят пункты командования и контроля, а также подземные ракетные шахты.

Межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования прилетят через полчаса. Мишенями будут мегаполисы. Каждый удар создаст огненный шар – раскаленный, как солнечная кора. За ним появится грибовидное радиоактивное облако. Эти сильные взрывы испепелят людей вокруг, и все будет охвачено пламенем. Разрастание огненного шара вызовет взрывную волну, которая повредит здания, разрушив ближайшие.

У Великобритании и Франции есть ядерные арсеналы, и, согласно пятой статье устава НАТО, они обязаны защищать США. Поэтому Россия наносит удары и по ним. Огненные бури поглощают множество городов. Выбросы черного углерода от ядерных огненных бурь приводят к ядерной зиме.

Огненная буря разнесет шлейф черного дыма в стратосферу. И это будет намного выше любых туч, которые могли бы его смыть.

Тем временем Землю охватывает леденящий холод. Даже летом. Согласно недавнему научному исследованию, свыше 5 млрд человек могут умереть от голода. Включая примерно 99% населения США, Европы, России и Китая.

Мы, очевидно, не знаем, сколько людей переживут ядерную войну. Но если она даже отдаленно так ужасна, как думают ученые, то в ней нет победителей. Только проигравшие", – говорится в ролике, выпущенном журналом.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев вновь угрожает ядерной войной, а также о том, что угроза ядерного конфликта России с Западом только выросла.