Кремль отрицает информацию Financial Times, что глава КНР Си Цзиньпин лично предостерег президента РФ Владимира Путина от использования ядерного оружия в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Утверждения о том, что Си Цзиньпин якобы лично предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине, - это вымысел", - заявил Песков.

Напомним, по данным источников издания, сдерживание Путина от использования такого оружия было центральным элементом кампании Китая по восстановлению испорченных связей с Европой.

Ранее мы писали, что в Сенате США предложили считать ядерный удар России по Украине нападением на НАТО.

Также мы сообщали, что американский журнал Time опубликовал сценарий ядерного апокалипсиса в результате войны между Россией и США.

Война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне

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