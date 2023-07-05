В Кремле отрицают, что Си Цзиньпин лично предостерег Путина от ядерного удара
Кремль отрицает информацию Financial Times, что глава КНР Си Цзиньпин лично предостерег президента РФ Владимира Путина от использования ядерного оружия в Украине.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Утверждения о том, что Си Цзиньпин якобы лично предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине, - это вымысел", - заявил Песков.
Напомним, по данным источников издания, сдерживание Путина от использования такого оружия было центральным элементом кампании Китая по восстановлению испорченных связей с Европой.
Ранее мы писали, что в Сенате США предложили считать ядерный удар России по Украине нападением на НАТО.
Также мы сообщали, что американский журнал Time опубликовал сценарий ядерного апокалипсиса в результате войны между Россией и США.
Война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне
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