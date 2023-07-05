Председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерег президента РФ Владимира Путина от использования ядерного оружия в Украине.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники на Западе и в Китае.

По данным издания, этот вопрос обсуждался во время визита Си в Москву в марте этого года.

"С тех пор китайские официальные лица в частном порядке взяли на себя ответственность за то, что убедили российского президента отказаться от его завуалированных угроз применения ядерного оружия против Украины", - пишет FT.

По словам старшего советника китайского правительства, сдерживание Путина от использования такого оружия было центральным элементом кампании Китая по восстановлению испорченных связей с Европой.

"Китайцы берут на себя ответственность за отправку сообщений на всех уровнях", - сказал высокопоставленный представитель администрации США.

Тем временем в России продолжает раскручивать тему "неизбежного ядерного удара" РФ по Европе.

Ее запустил российский политолог Сергей Караганов и подхватил ведущий Дмитрий Киселев.

Война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне