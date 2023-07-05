Си Цзиньпин предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине - Financial Times
Председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерег президента РФ Владимира Путина от использования ядерного оружия в Украине.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники на Западе и в Китае.
По данным издания, этот вопрос обсуждался во время визита Си в Москву в марте этого года.
"С тех пор китайские официальные лица в частном порядке взяли на себя ответственность за то, что убедили российского президента отказаться от его завуалированных угроз применения ядерного оружия против Украины", - пишет FT.
По словам старшего советника китайского правительства, сдерживание Путина от использования такого оружия было центральным элементом кампании Китая по восстановлению испорченных связей с Европой.
"Китайцы берут на себя ответственность за отправку сообщений на всех уровнях", - сказал высокопоставленный представитель администрации США.
Тем временем в России продолжает раскручивать тему "неизбежного ядерного удара" РФ по Европе.
Ее запустил российский политолог Сергей Караганов и подхватил ведущий Дмитрий Киселев.
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