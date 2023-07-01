В Европу прибыл спецборт ядерного мониторинга WC-135R Constant Phoenix для взятия проб атмосферного воздуха и контроля радиоактивных выбросов.

Как стало известно из данных веб-сервиса по мониторингу полетов самолетов в режиме онлайн Flightradar24, самолёт ВВС США 30 июня совершил посадку на авиабазу Ханья на Крите.

Именно с этой базы в черноморский регион летают разведывательные беспилотники RQ-4B Global Hawk и самолёты RC-135W Rivet Joint.

Изначально WC-135R предназначался для сбора информации о радиоактивном излучении и контроля за ядерными испытаниями.

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