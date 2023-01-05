Национальное агентство по ядерной энергии Польши (РАА) намерено предоставить оборудование для создания в Украине независимой автоматизированной системы радиационного мониторинга.

Об этом сообщается в Фейсбуке Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) со ссылкой на заявление и.о. президента РАА Анджея Гловацкого.

В Польше упомянутая система успешно функционирует, предоставляя регулирующему органу необходимые данные радиационного состояния на территории страны. Гловацкий сказал, что Варшава заинтересована и готова предоставить оборудование для создания такой системы в Украине.

Кроме того, во время онлайн-встречи с Гловацким и.о. председателя Госатомрегулирования – главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков проинформировал поляка о ситуации на Запорожской АЭС, которая с 4 марта 2022 года находится под оккупацией РФ. Он отметил, что присутствие военных РФ и представителей "Росатома" привело к деградации ядерной и радиационной безопасности на ядерном объекте.

Стороны отметили важность восстановления безопасной эксплуатации Запорожской АЭС. Единственным возможным путем к этому они признали деоккупацию, демилитаризацию и возвращение ЗАЭС под полный контроль украинской власти.

Ранее в Украине заявили, что хотят, чтобы ООН направила миротворцев на Запорожскую АЭС даже без соглашения с РФ о зоне безопасности.

Как писала "Страна", в Польше заявили о готовности принять на хранение объекты культурного наследия Украины на период войны.