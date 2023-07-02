Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вновь заявил об угрозе ядерной войны, но отметил, что Россия готова к компромиссным договоренностям и к заключению с Западом глобального договора наподобие Хельсинского акта о безопасности в Европе 1975 года, которым подтверждалась незыблемость послевоенных границ.

Об этом Медведев написал в статье для "Российской газеты".

Основные тезисы статьи замглавы Совбеза РФ выглядят так:

"Нынешнее противостояние поставило мир на грань третьей мировой войны. В случае третьей мировой победителей не будет - на Земле наступят ядерная зима, эпидемии и голод". "Западные политики решил разгромить крупнейшую ядерную державу - Россию, они без сомнения, конченые придурки. Если они зайдут слишком далеко, от Москвы последует жесткий ответ и все закончится очень плохо". "Ситуация, которая сложилась в мире сейчас, опаснее Карибского кризиса. Выходом из сегодняшнего кризиса может быть поиск компромиссов, создание новых контуров безопасного и равноправного мира". "Итоги тотального противостояния РФ и Запада должны быть закреплены в новом документе типа Хельсинского акта".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России нет планов по применению ядерного оружия "в связи с ситуацией вокруг Украины".

А недавно и сам президент РФ Владимир Путин сказал, что не поддастся на провокации и не будет применять ядерное оружие в Украине.