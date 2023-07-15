Глава МИД Германии Анналена Бербок, которая выступила против передачи Украине американских кассетных боеприпасов, заявила, что "переговоры о мире в Украине ведутся каждый день".

Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Бербок подчеркнула, что лично участвует в мирных переговорах. "Поставки немецкого оружия в Украину не противоречат поиску мирного решения. Речь не идет "либо об оружии, либо о переговорах", поскольку эти процессы происходят в одно и то же время", - добавила она.

Бербок совместно с Владимиром Кличко, братом мэра Киева Виталия Кличко, выступила в пятницу 14 июля на читательском форуме в немецком Хемнице. Вопрос о возможности для переговоров по прекращению огня в Украине был задан из зала.

Ранее "Страна" писала, почему итоги саммита НАТО в Вильнюсе будут важны для хода войны в Украине.

Напомним, на саммите G20 в марте этого года Бербок обратилась к Лаврову со словами: "Заканчивайте эту войну".

Тем временем война в Украине идет уже 507-й день. Мы следим за последними новостями 15 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги прошлого дня: "Дрон около Курской АЭС, три проблемы Байдена по Украине, Путин рассказал о разговоре с "вагнеровцами".

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