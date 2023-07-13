Около 44% украинцев, уехавших от войны в Германию, заявили, что намерены остаться либо на несколько лет, либо даже навсегда — по сравнению с 39% в предыдущем опросе.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Немецкого института экономических исследований.

Согласно опубликованному в среду опросу, более чем 1 млн украинских беженцев, приехало из Украины в Германию, спасаясь от российского вторжения.

Примерно через год после их прибытия 18% нашли работу. Три четверти посещали языковые курсы или уже закончили их, что является важным условием для того, чтобы найти работу, сообщает агентство. Три четверти беженцев посещали курсы немецкого языка или уже закончили их.

Исследование также показало, что женщинам с детьми найти работу сложнее. Половина украинских женщин, приехавших в Германию в качестве беженцев после вторжения России в страну в начале 2022 года, имеют с собой как минимум одного ребёнка.

Только 3% женщин с маленькими детьми работают, в основном потому, что им не на кого оставлять ребёнка. При этом из мужчин с маленькими детьми работают 23%, потому что при них обычно есть жёны.

По словам Андреаса Этте, руководителя исследовательской группы по международной миграции в Федеральном институте демографических исследований, наличие времени, достаточного для ухода за детьми важно, "для того, чтобы родители могли посещать языковые курсы и работать, а дети могли изучать язык, иметь структурированную повседневную жизнь и заводить друзей".

Опрос, в который вошли ответы 7000 украинских беженцев, проживающих в Германии, является совместной работой берлинского института DIW, Института исследований занятости, министерства миграции и беженцев, а также Федерального института демографических исследований.