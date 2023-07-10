Более половины детей беженцев из Украины, которые сейчас находятся в Польше, не посещают школы. Об этом сообщают детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев.

По данным ЮНИСЕФ и УВКБ ООН, спустя 500 дней после пребывания украинских беженцев в Польшу, более половины детей не получают образование в национальной системе образования. В совместном пресс-релизе организаций подчеркивается, что важно полностью воспользоваться образовательными возможностями, предоставляемыми польскими школами, и убедиться в том, что украинские дети посещают их и получают новые навыки, необходимые для их будущего.

По данным УВКБ ООН, более 173 тысяч детей из Украины получают образование по польской системе, которая включает начальную и среднюю школы. Однако, только почти каждый пятый украинский старшеклассник (22%) посещал польскую школу в конце прошлого учебного года.

Проблемы с низким уровнем зачисления могут быть связаны с периодическими переездами внутри Украины и в Польшу, а также с языковыми преградами и ограниченными возможностями школ по принятию новых учеников, сообщают в ООН.

По данным британской разведки, четверть украинцев покинули свои дома из-за войны с РФ.

По данным ООН, Германия опередила Польшу по числу украинских беженцев.