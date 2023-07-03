Четверть всех граждан Украины покинули свои дома из-за российского вторжения.

Такие данные приводит Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter.

По оценкам ООН, 6,3 миллиона украинцев остаются беженцами за границей и более 5 миллионов - внутренне перемещенными лицами.

В расчет берется показатель довоенного населения в 44 миллиона человек.

139 тысяч человек были эвакуированы за минувший год из зон боевых действий - Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

Ранее мы писали, что в Европе насчитывается 5,935 миллиона украинских беженцев, из которых 1,069,700 находятся в Германии, и 992,700 - в Польше. Чехия занимает третье место в Европе по числу беженцев (341,7 тысяч).

Война в Украине идет 495-й день. Мы следим за новостями 3 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском участке фронта видимых подвижек нет. Что же боев под Бахмутом, то там украинские силы уже длительное время атакуют.

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