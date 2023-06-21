По состоянию на 6 июня число беженцев из Украины в мире достигло 6,28 миллиона человек. В Европе насчитывается 5,935 миллиона украинских беженцев, из которых 1,069,700 находится в Германии, и 992,700 в Польше.

Об этом сообщает Офис ООН по правам человека (UNCHR).

Чехия занимает третье место в Европе по числу беженцев (341,7 тыс).

Согласно данным ООН, в семи других странах Европы численность украинцев такая: в Великобритании - 203 тыс. украинских беженцев, в Испании - 182 600, в Италии - 181 500, в Болгарии - 160 600, в Румынии - 134 600, в Молдове - 109 600 и в Словакии - 102 100.

ООН также указывает, что более 100 тысяч украинских беженцев находятся в Канаде и США, однако более подробные данные не приводятся.

По информации ООН, на начало июня в РФ проживает 1 303 000 беженцев из Украины. ООН также отмечает, что 27 700 украинцев, бежавших от войны, находятся в Беларуси.

ООН также сообщает о наличии от 50 до 100 тысяч украинских беженцев в десяти других странах Европы, включая Нидерланды, Австрию, Ирландию, Литву, Францию.

Напомним, международные концерны хотят обучить и трудоустроить четверть миллиона украинских беженцев.

Ранее еврокомиссар рассказала, сколько детей украинских беженцев учатся в школах ЕС.

В Польше продлили временную защиту для украинских беженцев до марта 2024 года.