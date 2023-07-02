Латвия продлила временную защиту для украинских беженцев до конца 2023 года. Соответствующую инициативу правительство страны утвердило 1 июня этого года.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Ранее такая программа была доступна до 30 июня 2023 года, но в настоящее время действие защиты продлено до конца 2023 года. Таким образом, украинцы в течение первых 120 дней пребывания в стране будут обеспечены бесплатным проживанием и питанием независимо от их финансовой способности.

После 120-дневного периода право на бесплатное жилье будут иметь только отдельные категории украинцев, а именно:

люди с инвалидностью и люди, которые за ними ухаживают;

лица пенсионного возраста;

те, кто в Латвии получает образование на дневной форме обучения в заведении дошкольного, начального, общего среднего или профессионального среднего образования или являются студентами дневной формы обучения в высшем учебном заведении;

женщины в отпуске по беременности и родам;

один из родителей ребенка в период ухода за ним.

Ранее также сообщалось, что Латвия прекращает выдавать россиянам гуманитарные и другие визы, а также усиливает охрану границы с Россией. Данное решение было принято "в связи с нестабильной военной обстановкой в РФ".

Тем временем война в Украине идет 494-й день. Мы следим за новостями 2 июля 2023 года в своем онлайне.