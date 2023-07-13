ВСУ получили новый пакет помощи от Германии. Что в него вошло
В Германии рассказали о публичной части нового пакета военной помощи Украине, который уже находится в распоряжении ВСУ.
Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.
В новый пакет военной помощи вошла техника для зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, тяжелая транспортная техника, зенитки против "Шахедов" и других дронов, боеприпасы и прочее.
Всего в новом пакете помощи числятся:
- 10 пунктов управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM;
- 10 прицельных лазерных установок для ЗРК IRIS-T SLM;
- шесть самоходных зенитных установок Gepard (ранее 34);
- 6000 боеприпасов для Gepard;
- 3230 снарядов калибра 155 мм (ранее было передано 24 000 снарядов);
- 1184 155-миллиметровых дымовых патрона;
- 24 192 боеприпаса калибра 40 мм (ранее передано 83 520);
- мостоукладчик Beaver (ранее передано девять таких машин);
- мост для Beaver (ранее передано четыре);
- седельный тягач 8x8 HX81 (ранее передан 31);
- четыре полуприцепа (ранее переданы 23);
- два комплекта запчастей для дронов Vector;
- пять патрульных внедорожников (ранее передано 154).
Вчера стало известно, что Норвегия объявила о передаче Украине двух установок передвижного зенитного ракетного комплекса NASAMS и запасных частей к ним.
Также вчера Великобритания подтвердила выделение Украине пакета помощи стоимостью 65 миллионов долларов.