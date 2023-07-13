Берлин выделил помощь Украине. Фото: lrt.lt

В Германии рассказали о публичной части нового пакета военной помощи Украине, который уже находится в распоряжении ВСУ.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

В новый пакет военной помощи вошла техника для зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, тяжелая транспортная техника, зенитки против  "Шахедов" и других дронов, боеприпасы и прочее.

Всего в новом пакете помощи числятся:

  • 10 пунктов управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM;
  • 10 прицельных лазерных установок для ЗРК IRIS-T SLM;
  • шесть самоходных зенитных установок Gepard (ранее 34);
  • 6000 боеприпасов для Gepard;
  • 3230 снарядов калибра 155 мм (ранее было передано 24 000 снарядов);
  • 1184 155-миллиметровых дымовых патрона;
  • 24 192 боеприпаса калибра 40 мм (ранее передано 83 520);
  • мостоукладчик Beaver (ранее передано девять таких машин);
  • мост для Beaver (ранее передано четыре);
  • седельный тягач 8x8 HX81 (ранее передан 31);
  • четыре полуприцепа (ранее переданы 23);
  • два комплекта запчастей для дронов Vector;
  • пять патрульных внедорожников (ранее передано 154).

Вчера стало известно, что Норвегия объявила о передаче Украине двух установок передвижного зенитного ракетного комплекса NASAMS и запасных частей к ним.

Также вчера Великобритания подтвердила выделение Украине пакета помощи стоимостью 65 миллионов долларов.

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