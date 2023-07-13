В Германии рассказали о публичной части нового пакета военной помощи Украине, который уже находится в распоряжении ВСУ.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.



В новый пакет военной помощи вошла техника для зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM, тяжелая транспортная техника, зенитки против "Шахедов" и других дронов, боеприпасы и прочее.

Всего в новом пакете помощи числятся:

10 пунктов управления огнем для ЗРК IRIS-T SLM;

10 прицельных лазерных установок для ЗРК IRIS-T SLM;

шесть самоходных зенитных установок Gepard (ранее 34);

6000 боеприпасов для Gepard;

3230 снарядов калибра 155 мм (ранее было передано 24 000 снарядов);

1184 155-миллиметровых дымовых патрона;

24 192 боеприпаса калибра 40 мм (ранее передано 83 520);

мостоукладчик Beaver (ранее передано девять таких машин);

мост для Beaver (ранее передано четыре);

седельный тягач 8x8 HX81 (ранее передан 31);

четыре полуприцепа (ранее переданы 23);

два комплекта запчастей для дронов Vector;

пять патрульных внедорожников (ранее передано 154).

Вчера стало известно, что Норвегия объявила о передаче Украине двух установок передвижного зенитного ракетного комплекса NASAMS и запасных частей к ним.

Также вчера Великобритания подтвердила выделение Украине пакета помощи стоимостью 65 миллионов долларов.