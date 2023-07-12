Норвегия объявила о передаче Украине двух установок передвижного зенитного ракетного комплекса NASAMS и запасных частей к ним.

Об этом говорится в сообщении на правительственном сайте Норвегии.

"Наше правительство отправит Украине две установки NASAMS, содержащие два дополнительных блока дистанционного управления огнём и запасные части", — сказано в сообщении.

Кроме этого, в пакете норвежской поддержки Украине будут переданы 1000 единиц сверхмалых разведывательных беспилотников Black Hornet.

Напомним, Норвегия совместно с США уже передала Украине два ЗРК NASAMS.

Перед этим мы сообщали, что в 2023 году Норвегия обещала увеличить военную помощь Украине до 950 млн долларов.

Ранее Норвегия передала Украине восемь систем РСЗО М270 и три контрбатарейных радара.

Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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