Российские войска ударили "Шахедами" по югу Украины, применяя иранские дроны-камикадзе. В Николаевской области были уничтожены три беспилотника типа "Шахед". На Запорожском направлении есть "прилет".

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ночь была неспокойной, поскольку враг не оставляет замыслов относительно юга, юг ему стоит поперек горла. В частности, в тех направлениях, которые непосредственно прилегают к прифронтовым территориям. Там, где враг видит возможное сосредоточение резервов Сил обороны. Он нервничает, не понимая, откуда ждать очередного удара. Страдает на Запорожском направлении, где на суше его существенно притесняют наши подразделения, и очень обеспокоен тем, как будут развиваться события через реку Днепр. Именно поэтому атаки не прекращаются. ... Этой ночью в Николаевской области были уничтожены три беспилотника типа "Шахед", которыми враг пытался ночью атаковать южные регионы", – говорит Гуменюк.

На Запорожском направлении "работа была мощная, работали силы противовоздушной обороны". "К сожалению, есть попадания, но итоги ночной атаки еще подводятся", – добавила спикер ОК "Юг".

Как писала "Страна", за сутки украинские войска приняли 32 боестолкновения на Донбассе и сбили 16 вражеских "Шахедов".

В вечерней сводке Генштаба сообщалось, что ВСУ наступают под Мелитополем и Бердянском.

Также ВСУ ведут подготовку к наступлению на Херсонском направлении.