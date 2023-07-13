В результате ночного атаки РФ по всей территории Украины попаданий в энергетические объекты не зафиксировано. Однако есть обесточивание на прифронтовых и приграничных с Россией территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины в своем Telegram-канале.

В частности, из-за обстрелов обесточивались 17 населенных пунктов в Донецкой области, четыре населенных пункта – в Херсонской области.

Кроме того, без света остаются часть потребителей в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях.

Также в результате технологических нарушений остаются без света часть потребителей в Кировоградской, Днепропетровской и Черниговской областях.

"Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности", - добавили в Минэнерго.

Ранее мы писали, что на днях в Минэнерго сообщили об обесточивании в пяти областях из-за непогоды.

А в июне во время ночной атаки по Украине из-за падения обломков БПЛА была повреждена линия электропередачи в Киевской области, без света оставались почти 500 абонентов. Также из-за ночных обстрелов сообщалось о повреждении сетей в Николаевской области.