На Кураховской ТЭЦ, где несколько дней назад из-за обстрелов рухнула крыша, под завалами нашли тела еще двух погибших работников.

Об сообщает Минэнерго.

Таким образом количество жертв возросло до трех.

"Во время спасательных работ на ТЭС в Донецкой области, где произошел несчастный случай 7 июля, под завалами обнаружены тела двух погибших работников, ранее считавшихся пропавшими без вести. Итак, в результате этой трагедии погибли три человека" - сообщили в Минэнерго.

Напомним, что 7 июля на ТЭС в Донецкой области обрушилось стационарное железобетонное перекрытие между энергоблоками. Под завалами оказалась лаборатория химического анализа и помещения слесарей.

В результате обвала погибла лаборант химического анализа и два машиниста-обходчика.

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