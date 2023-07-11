В Минэнерго сообщили, что из-за непогоды обесточены потребители в пяти областях, при этом дефицит энергии отсутствует.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Из-за непогоды и технических нарушений без электричества остаются часть потребителей в пяти областях: Кировоградской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской. Всего обесточено 34 населенных пункта, подавляющее большинство из них – в Сумской области.

В результате падения обломков дрона в Киевской области повреждены линии электропередачи и обесточены 102 потребителя. В прифронтовых и приграничных областях также происходят обстрелы, в результате чего без света остаются несколько населенных пунктов.

Энергетические бригады работают на восстановлении электроснабжения в затронутых областях, также продолжается работа по фиксации и ликвидации последствий наводнения, вызванного подрывом дамбы Каховской ГЭС. В Херсоне более 12 тысяч потребителей остаются без света, и энергетики активно работают над восстановлением электроснабжения в этом районе.

Ранее авария, оставившая 100 тысяч абонентов в Киеве и области без света, произошла в Винницкой области.

Также в Украине после обстрелов были обесточены две шахты и ряд населенных пунктов.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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