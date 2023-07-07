В Украине зафиксировано рекордное потребление электроэнергии. В первую очередь, это связано с использованием кондиционеров.

Об этом сообщает компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале.

Вчера в 16:00 было рекордное потребление за все лето. Высокий уровень сохранялся практически до конца дня, что создавало значительную нагрузку на энергосистему. В Киеве в некоторых домах даже отключали свет.

Энергетики предупредили, что такие нагрузки для системы сейчас существенны, и попросили экономить свет в период с 16:00 до 23:00.

В "Укрэнерго" добавили, что продолжаются масштабные ремонтные работы на электростанциях и в сети, поэтому сейчас задействовано меньшее количество энергоблоков и оборудования высоковольтной инфраструктуры.

Напомним, вчера потребление электроэнергии держалось на повышенном уровне 12 часов подряд, в течение всего светового дня. Из-за жары украинцы массово включали кондиционеры.

В "Укрэнерго" сообщили, что генерация сейчас ограничена из-за ремонта и повреждений тепловых и гидроэлектростанций. Компания призывает украинцев экономить свет в вечернее время с 16 до 23 часов.