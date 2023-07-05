"Укрэнерго" снова призывает украинцев экономить свет в вечернее время с 16 до 23 часов.

В компании сообщают о росте потребления, который связывают с работой кондиционеров.

"Лето. Жара. В домах активно гудят кондиционеры, а на мониторах диспетчеров "Укрэнерго" стремительно растет показатель потребления. По состоянию на 16:00 мы пересекли порог вечернего максимума потребления за вчерашние сутки", - говорится в сообщении.

При этом генерация сейчас ограничена из-за ремонта и повреждений тепловых и гидроэлектростанций.

Компания призывает следовать следующим рекомендациям:

В вечерние часы (с 16:00 до 23:00) стараться не использовать кондиционер. Или использовать его в энергоэффективном режиме, не охлаждая комнату ниже 23 °C.

Перенести использование мощных устройств (стиральной машины, бойлера) на ночное время. Использовать их поочередно, чтобы распределить нагрузку.

По возможности уменьшить с 16:00 до 23:00 пользование электрочайником и утюгом.

Ранее мы писали о том, что национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию для бизнеса с 1 июля. Тарифы на электроэнергию для бизнеса вырастут почти в два раза в вечерние часы. Часы минимальной нагрузки остаются прежними, а максимальной - сдвигаются на вечерний пик с 19:00 до 23:00.

В свою очередь Европейская бизнес-ассоциация выпустила заявление, в котором назвала предложенный уровень цен завышенным. Эксперты ЕБА считают, что такой уровень цен "не соответствует рыночным условиям, не является экономически обоснованным и может критически повлиять на формирование свободной (рыночной) цены и на рынок двусторонних контрактов".