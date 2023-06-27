Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию для бизнеса с 1 июля.

Об этом говорится на сайте ведомства.

С 1 июля 2023 года увеличена предельная цена. Тарифы на электроэнергию для бизнеса вырастут почти в два раза в вечерние часы. Часы минимальной нагрузки остаются прежними, а максимальной - сдвигаются на вечерний пик с 19:00 до 23:00.

Согласно принятому решению прайс-кэпы будут следующими:

ночной период с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 00:00 - 3000 грн/МВт-ч (повышение на 50%);

дневной период с 07:00 до 19:00 - 5600 грн/МВт-ч (повышение на 40%);

вечерний пик с 19:00 до 23:00 - 7200 грн/МВт-ч (повышение на 80%, почти в два раза).

Напомним, вчера Европейская Бизнес Ассоциация выпустила заявление, в котором назвала предложенный уровень цен завышенным. Эксперты ЕБА считают, что такой уровень цен "не соответствует рыночным условиям, не является экономически обоснованным и может критически повлиять на формирование свободной (рыночной) цены и на рынок двусторонних контрактов".

Ранее мы писали, что водоканалы призвали НКРЭКУ повысить тарифы на воду с 1 июля.