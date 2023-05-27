В Финляндии цены на электроэнергию упали до отрицательных значений. Ещё прошлой зимой в стране наблюдалась нехватка электроэнергии после прекращения поставок газа из РФ. Но сейчас энергопроизводство быстро пошло вверх, из-за чего возник переизбыток электричества.

Об этом заявил директор финских электросетей Юкка Руусунен местному каналу Yle.

По его словам, в стране наблюдается переизбыток электроэнергии, несмотря на европейский экономический кризис.



Увеличение производства электроэнергии связано с запуском нового атомного энергоблока, первого в Европе за последние 15 лет. Введение в эксплуатацию атомной электростанции опустило цены на свет сразу в четыре раза, с 245 евро за мегаватт-час до 60 евро. Кроме того, в Финляндии наблюдают избыток талой воды, что благоприятно для работы гидроэлектростанций. Также государство активно развивает ветряную и солнечную энергетику.

Руусунен сообщил, что "средняя суточная цена на электроэнергию выходит немного ниже нуля".

"У нас достаточно электричества, и оно почти без вредных выбросов. Прошлой зимой люди только и говорили о том, где взять больше электроэнергии. А сейчас мы усиленно думаем о том, как ограничить её выработку. Мы перешли от одной крайности к другой", — сказал он в интервью.

Отрицательные цены на электроэнергию не означают, что финны получают деньги за электропотребление. Граждане платят по заранее установленным тарифам, а не по текущей рыночной цене. Производителям в этом случае нужно заботиться о том, чтобы в рамках энергосистемы страны не нарушался баланс выработки и потребления мощности. Гидроэлектростанции более гибкие в плане безопасной регулировки производимой мощности, чем атомные электростанции.

Ранее "Страна" сообщала, что на финской АЭС запустили самый большой в Европе ядерный реактор.

Ещё в 2020 году Финляндия первой среди стран ЕС начала собственную добычу урана.