Украинцев снова призывают экономить свет. Из-за жары потребление света стремительно выросло.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Вероятно, люди массово включают кондиционеры. Вчера потребление держалось на повышенном уровне 12 часов подряд, в течение всего светового дня.

А сегодня синоптики прогнозируют еще более жаркий день. Поэтому людей призывают сегодня экономить в часы пиковой нагрузки, которая сейчас длится с 16.00 до 23:00.

Кроме того, активные восстановительные работы продолжаются на всех поврежденных массированными атаками энергообъектах. Также продолжаются плановые ремонты оборудования.

Как писала "Страна", ночным ударом по Львову разрушена подстанция, без света остаются 150 абонентов. Во Львове уже 37 пострадавших и четверо погибших в результате ночной атаки "Калибрами". Спасены 7 человек, эвакуированы - 64.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

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