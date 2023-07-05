Монумент Родина-Мать в Киеве подсветили в цвета американского флага.

Видео об этом было опубликовано в столичных соцсетях.

Таким способом в правительство Украины выразило свои поздравления и солидарность в честь Дня независимости Соединённых штатов Америки.

Тихоокеанский флот США выпустил коллаж ко Дню независимости Америки с российскими истребителями и эсминцем для своих читателей в Twitter. На открытке были изображены российские истребителеи Су-27 и советский противолодочный корабль проекта 61.

Пользователи в комментариях высмеяли твит и отмечали, что подобная оплошность случается уже не в первый раз.

Напомним, в первый день войны заседание Рады планировали собирали в монументе "Родина-мать", однако депутаты опубликовали тогда так много записей и видеоматериалов по этому поводу в соцсетях, что от этой идеи отказались из-за лишней огласки.

Ранее мы публиковали видео как в ноябре 2022 года в Николаеве обелиск "Родина-мать" был взорвал, от него осталась груда камней. Памятник находился в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим во Второй Мировой войне, на пересечении Херсонского шоссе и ул. Ингульской.