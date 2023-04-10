24 февраля 2022 года, в день вторжения РФ, депутаты планировали собраться на заседание в монументе "Родине-Матери", чтобы ввести военное положение и объявить мобилизацию. Однако отказались от этой идеи из-за лишней огласки.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в комментарии "Украинской правде".

"И вот, некоторые из наших коллег начали двигаться туда. Приехали лидеры фракций и групп. И один из больших хайпожеров начал включаться на видео, что вот я иду туда, у нас заседание будет в Родине-Матери. Мы это все увидели и решили, что нет, все же будем собираться в ВР на Грушевского, 5", - рассказал Стефанчук.

Напомним, Рада в первом чтении поддержала законопроект, запрещающий сообщать о пленарных заседаниях во время войны.

При этом за январь почти все нардепы получили стопроцентную надбавку к окладу за интенсивность труда.

Война в Украине продолжается уже 411-й день. Мы следим за новостями 10 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 410-го дня войны. Россияне все больше направляют в Бахмут на помощь "Вагнеру" подразделений регулярной армии. В частности десантников. Сейчас в Бахмуте сырая погода и распутица. Украинские военные воюют в тяжелейших условиях, буквально по колено в грязи. При этом не все поставки оружия для украинских контрударов идут по плану. План по снарядам для Украины, который ЕС принял почти месяц назад, пока не заработал.

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