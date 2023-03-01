Почти все депутаты Верховной Рады, 396 из 415, получили стопроцентную надбавку к своему должностному окладу за январь 2023. Ее начислили за "интенсивность труда".

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ответ аппарата Рады на ее запрос.

"Средняя выплата на одного депутата за январь 2023 года составила 48,8 тысяч гривен. Эта сумма включает собственно оклад, 100% прибавку к окладу и вариативные выплаты: за почетное звание, за ученую степень, средства на отпуск, больничную или служебную командировку", – заявил аппарат Рады.

Наибольшие суммы получили спикер парламента Руслан Стефанчук (78,9 тысяч гривен) и председатель комитета по иностранным делам Александр Мережко (69,1 тысячи гривен).

Самые маленькие выплаты у депутата из группы "Довира" Валерия Лунченко (4,9 тысяч гривен) и бывшего "слуги народа" Александра Дубинского (5 тысяч гривен).

Прибавку за интенсивность работы не получили 19 депутатов. Из них 17 не получили вообще никаких выплат за январь. Это преимущественно члены ОПЗЖ и несколько предстателей других фракций и групп.

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